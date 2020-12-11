Азербайджанская полиция получила новые служебные автомобили фото
Сотрудникам МВД Азербайджана предоставлены новые служебные автомобили.
Как сообщает пресс-служба МВД, новые пикапы американского производства оснащены современными мобильными устройствами.
В основном автомобили предназначены для личного состава патрульно-постовой службы МВД. Данные автомобили, используемые правоохранительными органами передовых стран, крайне маневренны.
Азербайджанская полиция уже приступила к несению службы на новых автомобилях.