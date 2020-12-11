ЗАО AzeriMed пожертвовало 100 тысяч манатов в Фонд YAŞAT
Служащее Азербайджанскому народу и постоянно поддерживающее его, всегда будучи рядом с государством в трудные и судьбоносные дни руководство ЗАО AzeriMed пожертвовало 100 тысяч манатов в Фонд YAŞAT.
Руководство ЗАО AzeriMed и в дальнейшем будет вкладывать всевозможные усилия и средства в Фонд YAŞAT, созданный по указу Главы Государства в целях поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики.