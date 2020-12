После поражения Армении в войне с Азербайджаном на премьер-министра Никола Пашиняна продолжают оказывать давление, чтобы тот ушел в отставку, но не понятно, кто может его заменить, пишет американские новостной портал Eurasianet в материале Without a clear alternative, Pashinyan manages to cling to power («Без четкой альтернативы Пашинян умудряется держаться за власть»). Среди тех, кто публично требует отставки премьера, теперь президент страны, две оппозиционные партии в парламенте, три бывших лидера Армении, лидеры церкви, ученый совет Ереванского государственного университета, а также губернаторы и мэры нескольких областей.