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После поражения Армении в войне с Азербайджаном на премьер-министра Никола Пашиняна продолжают оказывать давление, чтобы тот ушел в отставку, но не понятно, кто может его заменить, пишет американские новостной портал Eurasianet в материале Without a clear alternative, Pashinyan manages to cling to power («Без четкой альтернативы Пашинян умудряется держаться за власть»). Среди тех, кто публично требует отставки премьера, теперь президент страны, две оппозиционные партии в парламенте, три бывших лидера Армении, лидеры церкви, ученый совет Ереванского государственного университета, а также губернаторы и мэры нескольких областей.

Хотя нет точных опросов общественного мнения, похоже, что многие граждане также потеряли веру в премьер-министра, который пришел к власти в 2018 году после уличных протестов. «Пашинян должен уйти, но я не вижу подходящей замены», - сказал Артур Манучарян, 30-летний ереванский таксист. Пашинян изначально был очень популярен, и его коалиция набрала более 70% голосов на парламентских выборах в декабре 2018 года. Однако поражение в войне нанесло ему политический ущерб. «Совершенно очевидно, что мандат, который премьер-министр получил два года назад, больше не действует, - сказал политический аналитик Эрик Акопян в интервью CivilNet. - У него нет 75-80% поддержки, вероятно, теперь она вполовину меньше». Президент Армен Саркисян сделал несколько заявлений, но не стал предлагать себя в качестве преемника Пашиняна, и его кампания, похоже, не нашла отклика. Эдмон Марукян, глава оппозиционной партии «Просвещенная Армения», также выдвинул свою кандидатуру, но получил еще меньше поддержки.

Коалиция оппозиционных групп, в том числе бывшая правящая Республиканская партия, регулярно проводит в Ереване уличные протесты с требованием отставки Пашиняна. Они предлагают временное правительство, которое будет руководить страной в течение года, а затем провести новые парламентские выборы, и выдвинули своего собственного кандидата на пост премьер-министра - 74-летнего Вазгена Манукяна, первого постсоветского премьер-министра Армении. Но Манукян - фигура неоднозначная, и его связь с дискредитированным бывшим режимом дисквалифицирует его в глазах многих армян. «Это то же самое, что вернуть Саргсяна и Кочаряна, - сказал таксист Манучарян. – Но Манукян умен, и раньше он справлялся с кризисами. Я много думал об этом и пришел к выводу, что новым лидером должен стать тот, кто давно занимается политикой, чтобы у него не вызывали удивление новые реалии». «Не секрет, что Пашинян и его команда некомпетентны, - сказал еще один 30-летний житель Армении Арсен Бабаян. - Они, скорее, умеют манипулировать общественным мнением, чем могут считаться кризис-менеджерами». Однако, по его словам, альтернатива оппозиции тоже не годится: «Я не так уж молод, я знаю, кто такой Манукян, и он не лучшая альтернатива. Он старый политик с радикальными взглядами. В 1990-е мы жили в страхе».

Поскольку многие армяне обеспокоены возрождением представителей старого режима, протесты в Ереване были относительно ограниченными по масштабу. На сегодняшний день протестующих намного меньше, чем 100 000 человек, которых Пашинян сумел собрать чуть менее трех лет назад в ходе своей успешной кампании по свержению Сержа Саргсяна. Сейчас применяется новая тактика гражданского неповиновения. И этот процесс несет в себе отголоски событий 2018 года: регулярные марши и перекрытые улицы. Самые популярные лозунги: «Серж - вперед!» и «Никол - предатель!» Однако настроения заметно мрачнее, чем в 2018 году. Присутствие полиции на большинстве демонстраций гораздо больше, и между демонстрантами, наблюдателями и полицией происходят регулярные столкновения. Во время недавней акции протеста на площади Республики в Ереване пожилой мужчина держал табличку с надписью «Вазген Манукян - премьер-министр». Офицер полиции крикнул ему: «Андо, если ты еще раз появишься здесь, мы отправим тебя в психушку». К Андо подошла группа женщин и закричала: «Ты - союзник Кочаряна!». Другой полицейский, наблюдавший за происходящим, сказал Eurasianet.org: «Они все ненормальные, это наша обычная публика». Один из военнослужащих, присутствовавший на демонстрации и просивший не называть его имя, сообщил, что рассматривает возможность эмиграции. «Ситуация здесь даже сложнее, чем на войне, когда мы ожидали смерти, - сказал он. - Люди потеряли свои дома, все буквально сошли с ума, но настоящий сумасшедший Никол не хочет уходить. Если он не уйдет, мне придется уехать».