Иранского посла вызвали на ковер в МИД Турции

Посол Ирана в Анкаре Мухаммед Фераменд был вызван в турецкий МИД в связи с необоснованными нападками в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Анадолу».

По данным дипломатических источников в Анкаре, недовольство турецкой стороны вызвала публикация главы МИД ИРИ Джавада Зарифа в Twitter.