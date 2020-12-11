Иранского посла вызвали на ковер в МИД Турции
Посол Ирана в Анкаре Мухаммед Фераменд был вызван в турецкий МИД в связи с необоснованными нападками в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Анадолу».
По данным дипломатических источников в Анкаре, недовольство турецкой стороны вызвала публикация главы МИД ИРИ Джавада Зарифа в Twitter.
До сведения иранского дипломата доведена недопустимость раскручивания кампании ненависти против Турции в Иране.
«Турция осуждает и решительно отвергает любые формы нападок в адрес Анкары. Иран обладает достаточными каналами связи для доведения до сведения турецкой стороны обеспокоенности по любым вопросам. При этом глава иранской дипломатии предпочел выступить с критикой Турции в Twitter. Подобного рода подходы претят уровню отношений между Турцией и Ираном и отвечают лишь интересам кругов, пытающихся внести разлад в связи Анкары и Тегерана», - отметили в источники в Анкаре.