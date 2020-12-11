Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram. 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

«Сегодня – 12 декабря – день почтения памяти Гейдара Алиева – великой личности, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии независимого Азербайджана. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране», - говорится в публикации.

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