Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
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«Сегодня – 12 декабря – день почтения памяти Гейдара Алиева – великой личности, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии независимого Азербайджана. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране», - говорится в публикации.