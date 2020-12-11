Армянская провокация в Гадруте: есть раненые

Во время вчерашней провокации армянских вооруженных подразделений на Гадрутском направлении были ранены трое военнослужащих противника.

Как сообщает Sputnik Armenia, 11 декабря около 20:40 в районе Гадрут произошла перестрелка, в результате которой были ранены трое военнослужащих-резервиста ВС Армении.

Напомним, накануне haqqin.az сообщал о том, что в Гадруте армяне совершили вооруженную провокацию против азербайджанских военнослужащих, в результате которой был ранен один солдат.