Кямаледдин Гейдаров о восстановлении домов, пострадавших в результате армянской агрессии

Для восстановления домов, пострадавших в результате армянской агрессии, ведутся оценочные работы. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

«Все дома, пострадавшие во время войны, будут восстановлены. В настоящее время там осуществляются работы с участием нескольких структур. После решения этих вопросов будут начаты работы по восстановлению», - сказал министр.