Умер Валентин Гафт
На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова.
Это подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года.
Летом 2019 года он перенес инсульт.
На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова.
Это подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года.
Летом 2019 года он перенес инсульт.
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