Умер Валентин Гафт

На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова.

Это подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года.

Летом 2019 года он перенес инсульт.

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