Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами будут дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит в Баку и на Апшеронском полуострове ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы – 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах возможны осадки, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.