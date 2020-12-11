В Армении обнародовали еще один список убитых в Карабахе
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке имена еще 36 военных.
Минобороны Армении на сегодняшний день обнародовало имена лишь 1 825 убитых военных. Накануне Министерство здравоохранения Армении сообщило, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли 2 996 армянских военнослужащих. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.