Эрдоган призвал Туркменистан вступить в Тюркский совет

Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции, посвященной 25-летию признания за Туркменистаном статуса «постоянно нейтрального государства».

Турция с удовлетворением наблюдает за успешными шагами Туркменистана по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии, а также за вкладом Ашхабада в диалог региона с неправительственными структурами и международными организациями.

По словам Эрдогана, Турция поддерживает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Туркменистана от 1995 и 2015 гг., а также высоко оценивает инициативы Ашхабада по обеспечению мира, безопасности и стабильности на международном уровне в рамках политики постоянного нейтралитета Туркменистана.

«Жители региона стали свидетелями конкретных результатов внешней политики Туркменистана, основанной на статусе постоянного нейтралитета. Это проявилось и в усилиях Ашхабада по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в Афганистане, и в рамках «Стамбульского процесса – Сердце Азии». Усилия Туркменистана в сфере транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды стали примером и вкладом в будущее всего региона. Вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, вновь подчеркнули значимость инициатив Ашхабада», - констатировал глава турецкого государства.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара полна решимости к активному сотрудничеству с Ашхабадом.

Президент Турции далее привлек внимание к историческим связям между народами Турции и Туркменистана.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, объем товарооборота между Турцией и Туркменистаном в первые 9 месяцев текущего года вырос на 18 процентов. «Турецкие компании вносят вклад в развитие Туркменистана, активно развивающегося благодаря лидерским навыкам моего дорогого брата, многоуважаемого Гурбангулы Бердымухамедова», - сказал президент Турции.

Турецкий лидер вновь выразил надежду на скорейшее вступление Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Глава турецкого государства в довершении поблагодарил туркменского коллегу за вклад в укрепление двусторонних отношений.