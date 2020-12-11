Азербайджанские пожарные приступили к работе в освобожденном Кельбаджаре Видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает организацию местных структур на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, с 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар начала свою деятельность Государственная противопожарная часть пожарной охраны Кельбаджарского района. Часть оснащена соответствующей техникой и оборудованием для осуществления услуг на высоком уровне.
Напомним, ранее в городах Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС.