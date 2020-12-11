В офисе партии Саргсяна идет обыск

В эти минуты сотрудники СНБ находятся в офисе территориальной структуры Республиканской партии Армении, главой которой является экс-президент Серж Саргсян, в Чаренцаване. Об этом сообщает «Грапарак».

«Находящиеся в помещении сотрудники СНБ, которые не захотели представиться, сказали, что у них есть разрешение суда на проведение следственных действий на данной территории и обыск в офисе. Как мы поняли, по причине организации каких-то массовых беспорядков. В данный момент ведется обыск, подробности сообщим после его завершения», - отмечает издание.