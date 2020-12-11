Оштрафован помощник Али Керимли

Помощник председателя партии «Народный фронт Азербайджана» Фаиг Амирли оштрафован на 200 манатов за нарушение правил карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в результате проведенных 12 декабря в Сабаильском районе столицы контрольно-профилактических мероприятий на 20-м участке была выявлена парикмахерская, нарушившая противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы.

В результате проведенных сотрудниками Сабаильского РУП мероприятий в отношении жителей Баку - работающего там парикмахера Алияра Мамедова (1984 г.р.) и его посетителя Фаига Амирли (1973 г.р.) были приняты меры в соответствии с законодательством.