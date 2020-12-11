Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в субботу задачи реализации трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому урегулированию.
"Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.