Как сообщили haqqin.az в госагентстве, целью проводимых в форме вебинаров мероприятий является информирование целевой аудитории о туристическом потенциале Азербайджана.

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГТА) и Бюро по туризму Азербайджана (БТА) 11 декабря дали старт циклу «Салон» (Salons) – серии мероприятий по продвижению туристического потенциала Азербайджана.

В рамках «Салонов» проводятся обсуждения по истории, культуре, виноделию, ковроткачеству, архитектуре Азербайджана, в целом об экономике и состоянии бизнес-среды страны.

Первый салон-вебинар на тему «Мир, соглашение и Транскавказский регион: экономический взгляд на Азербайджан» был организован при поддержке международной сети деловых людей и инвесторов The Forum.

На мероприятии выступили управляющий партнер компании PwC Мовлан Пашаев, глава организации British Business Group Azerbaijan и бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

На вебинаре были обсуждены экономические приоритеты и перспективы Азербайджана, политика диверсификации, такие ненефтяные сферы, как туризм и сельское хозяйство.

Были затронуты вопросы улучшения бизнес-среды, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, структурного развития госведомств и т.д.

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута отметил особую роль туризма в развитии ненефтяного сектора. Он рассказал о местах в Азербайджане, включенных в Список всемирного наследия UNESCO, отвечающем международным стандартам зимне-летнем туристическом комплексе «Шахдаг».