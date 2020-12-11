За неиспользование маски был выявлен и задержан в общественном месте житель Баку, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, 34-летний Рашад Ахмедов был задержан сотрудниками 3-го отделения Хазарского районного управления полиции в поселке Бина за то, что не использовал медицинскую маску в общественном месте.

В ходе расследования было установлено, что Ахмедов зарегистрирован как активный носитель вируса COVID-19. Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу, вернули домой, было проинформировано соответствующее учреждение здравоохранения.

Собранные в отношении Ахмедова материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.