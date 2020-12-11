Марокко — уже четвертая страна арабского мира, которая при помощи США идет на улучшение отношений с Израилем, до этого была нормализация с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Но с Марокко особая история. Дело в том, что приманкой для королевства, сделавшей переговорщиков покладистее, стало признание американцами права Марокко на территорию Западной Сахары.

Израиль продолжает выжимать максимум из последних дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Как писал ранее наш сайт, при посредничестве Соединенных Штатов король Марокко Мухаммед VI и израильский премьер-министр Нетаньяху договорились о восстановлении дипломатических отношений и авиасообщения между своими странами.

Западная Сахара находится под контролем Марокко с 1975 года, в то время как движение за независимость этой территории, Фронт ПОЛИСАРИО, оспаривает это обстоятельство. В свою очередь Фронт ПОЛИСАРИО поддерживается Алжиром, именно там живут его лидеры. Долгое время между конфликтующими сторонами шла вооруженная борьба, но в 1991 году при посредничестве ООН было заключено перемирие. По его условиям на спорной территории должен был пройти референдум, который бы решил вопрос о независимости. Но поскольку никак не могли решить вопрос о формате референдума, ситуация оставалась подвисшей.

Демократы во главе с Джо Байденом склонны с уважением относиться к международным договоренностям, и поскольку ситуация в Западной Сахаре находится под контролем ООН, новая администрация вряд ли решилась бы на подобный шаг. У Трампа сантиментов по отношению к международным организациям нет абсолютно, поэтому для Израиля действительно сделка была прямо привязана к уходящему составу Белого дома.

Между тем такой подход к решению одной проблемы породил другую. Теперь сложно представить, чтобы последовала нормализация отношений Израиля с Алжиром. Во-первых, его интересы в ситуации вокруг Западной Сахары проигнорированы. Во-вторых, Алжир продолжает последовательно выступать за предоставление государственности палестинцам, и это было главным препятствием для потепления отношений арабских стран с Израилем. Но если четыре страны смогли переступить через этот традиционный пункт разногласий, то у Алжира теперь отсутствуют всякие стимулы для этого.