«Я помогал формированию группы ополченцев в Шуше, нас было 16 человек. Я был старше всех. 5 ноября мы оказались заблокированными с трех сторон. Пробыли в осаде 10 часов. Героически себя повели двое моих бывших помощников – Сергей Айрапетов и Ваге Сирунян, погибший в бою. (В чем состоит этот «героизм», палач Ходжалы умалчивает - ред.) Благодаря их тактике мы смогли прорваться», – говорит Оганян.

Ранее в армянских СМИ распространились слухи о том, что Сейран Оганян взял на себя руководство обороной Шуши, но бежал с поля боя. Однако сам Оганян утверждает, что не руководил операцией по обороне Шуши. Что туда он приехал по собственной инициативе и «никакого отношения к командованию «Армией обороны НКР» не имел».

Бывший министр обороны Армении, палач Ходжалы генерал-полковник Сейран Оганян («Хромой Сейран») сумел спастись от азербайджанского спецназа в Шуше. Как сообщает haqqin.az , об этом в интервью ArmNews рассказал сам Оганян.

Бывший армянский министр опроверг слухи о том, что он якобы бежал из Шуши, иронично заметив, что его физическое состояние (Оганян ходит с протезом: потерял ногу во время Первой Карабахской войны - ред.) и возраст не позволили бы ему это сделать.

«Солдаты несколько раз предлагали увезти меня из города. Но я решил остаться. Затем противник обнаружил командный пункт, где находился и я. Было решено его покинуть, и утром 6 ноября мы ушли из Шуши», – сказал экс-глава Минобороны Армении.

Оганян также опроверг широко обсуждаемые в настоящее время в Армении утверждения о том, что Шуша была «продана». Он сказал, что город был потерян не в результате государственной измены, а из-за превосходства азербайджанской армии.

По словам Оганяна, азербайджанская армия намного превосходила как по численности, так и по техническим возможностям, а в воздухе доминировали БПЛА: «Азербайджанцы использовали окружающие леса, чтобы обойти город, бои продолжались и после этого, преимущество противоположной стороны стало решающим».

Отметим, что в начале ноября Сейран Оганян был замечен в штабе лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Было объявлено, что на встрече обсуждалась «Операция обороны Шуши». Однако вскоре азербайджанский спецназ, взобравшись по скалам Дашалты, вошел в город-крепость, проник внутрь врага и всего за два дня разбил его. В это же время был нанесен артиллерийский удар по командному пункту, где находился и Оганян, после чего появились сообщения о его гибели. Позже Оганян сообщил, что «был ранен его помощник», но сам он жив.

Напомним, Сейран Оганян в качестве офицера печально известного 366-го полка лично участвовал в Ходжалинской резне, а также был одним из руководителей оккупации Шуши в мае 1992 года.