Кандидат на место Пашиняна в кабинете президента Армении фото
Президент Армении Армен Саркисян продолжает серию встреч с политиками. Сегодня он встретился с единым кандидатом от оппозиции Вазгеном Манукяном, сообщает пресс-служба армянского президента.
Согласно информации, на встрече обсуждалась сложившаяся в стране ситуация.
Ранее президент Армении уже встречался с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном.
Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции и шествия против дальнейшего пребывания Никола Пашиняна в должности премьер-министра страны. Основные организаторы акций – партии АРФ «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения». Периодически активисты перекрывают разные улицы.