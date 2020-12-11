В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 268 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 085 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 43 пациента с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 171 423 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 107 635 человек вылечились, 1 883 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 61 905.