Азербайджанский борец победил армянина и вышел в полуфинал Кубка мира

Сегодня в Белграде стартовал индивидуальный Кубок мира по борьбе.

Представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Исламбек Дадов в весовой категории до 67 кг вышел в полуфинал. На пути к этой стадии Дадов победил итальянца Рубена Марвике (9:0), перуанца Нильтона Гарсию (9:0) и армянина Славика Галстяна (7:4).

Чемпион мира-2018 Эльдениз Азизли (55 кг) одолел в 1/8 финала серба Себастьяна Коломпара, но в четвертьфинале уступил россиянину Эмину Сефершаеву.

Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) проиграли в первых же поединках.