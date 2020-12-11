Уволен и племянник Наджмеддина Садыгова

Начальник Главного управления внутренней безопасности Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает в субботу Trend.

Соответствующий приказ подписан министром обороны Закиром Гасановым.

Данный факт подтвердили Trend в Минобороны Азербайджана.

Отметим, что уволенный генерал-майор Рамиль Аскеров приходится племянником бывшему главе Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддину Садыгову. Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, Наджмеддин Садыгов больше не является начальником Генштаба.

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