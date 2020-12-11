Уволен и племянник Наджмеддина Садыгова
Начальник Главного управления внутренней безопасности Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает в субботу Trend.
Соответствующий приказ подписан министром обороны Закиром Гасановым.
Данный факт подтвердили Trend в Минобороны Азербайджана.
Отметим, что уволенный генерал-майор Рамиль Аскеров приходится племянником бывшему главе Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддину Садыгову. Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, Наджмеддин Садыгов больше не является начальником Генштаба.