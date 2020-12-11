Ильхам Алиев: российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет в Агдамском районе

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В приеме участвовали также посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сообщает АзерТАдж.

«Мы находимся уже на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Российско-турецкий мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Считаю, что это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. В то же время это символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это - уже реальность», - сказал Ильхам Алиев.