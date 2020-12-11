«Мне сейчас доложили, что вчера были совершены террористические акты либо армянскими боевиками, либо остатками так называемой «армянской армии». Это, конечно, вызывает беспокойство». Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает АзерТАдж.

«Мне кажется, что Армении не следует пытаться начинать заново. Два дня назад во время военного парада, посвященного нашей славной Победе, я сказал, что если армянский фашизм опять поднимет голову, то мы сокрушим его голову железным кулаком. Поэтому они должны быть очень осторожны, не должны планировать никаких военных действий. На этот раз мы их полностью разгромим. Это ни для кого не секрет. Но надеюсь, что этого не произойдет. Одним словом, миротворческая миссия в силе. Как вы знаете, операции по поддержанию мира являются частью согласованного соглашения, Мадридских принципов. Но мы никогда серьезно это не обсуждали. Анджей как ветеран это знает. Мы никогда даже не затрагивали эту тему», - сказал президент.