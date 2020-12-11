Ильхам Алиев открыто сказал США и Франции: Если вам есть что сказать на камеру...

«Приезд сюда (в Баку – ред.) был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефаном Висконти и Эндрю Шаффером, сообщает АзерТАдж.

«Но, когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может, у них есть что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», - сказал глава государства.