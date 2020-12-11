Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в интервью изданию Habertürk заявил, что Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку Россия не провела необходимых лабораторных исследований. «В нашей стране невозможно получить лицензию на использование этой вакцины», - заявил министр.

Это заявление вызвало переполох в России, и сначала представитель Российского фонда прямых инвестиций опроверг информацию об отказе Турции закупать российскую вакцину: дескать, неправда, переговоры о закупке продолжаются. А затем журналисты ТАСС со ссылкой на самого Фахреттина Коджу сообщили, что турецкие специалисты приступили к токсикологическим исследованиям российского препарата.

Сути происходящего этот обмен заявлениями не меняет: Турция не готова купить вакцину, свойства которой вызывают у нее сомнения, и предпочитает их сначала проверить сама. А уж какое будет принято решение по результату – собственно, результат и покажет.

Европейский союз также пока не видит возможности выдать разрешение на использование российской вакцины. В конце концов, в то время как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) уже несколько недель рассматривает заявки препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca, из России подобной заявки и соответствующих документов не поступало, что снимает вопрос о разрешении.

Между тем правительство России распорядилось приступить к массовой вакцинации россиян. Это был, скорее, политический шаг, потому что в этот же день Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину от коронавируса совместной разработки немецкой BioNTech и американской Pfizer. Россия, которая умудрилась зарегистрировать свой «Спутник V» еще в августе, до третьего этапа клинических испытаний, не могла позволить себе отстать.

До сих пор в России привито несертифицированной вакциной более 100 тысяч человек из групп риска. Эту цифру озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 декабря, в ходе презентации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на специальной сессии Генассамблеи ООН.

Картину портит и то обстоятельство, что поступает много сообщений о заболевании Covid-19 уже после прививки российской вакцины. Так, в частности, заболел ряд медработников в Волгоградской области и ряд участников испытания. Но эти случаи стараются объяснить тем, что инфицирование произошло еще до вакцинирования или тем, что пациенты получали не вакцину, а плацебо.

Хотя в Российском фонде прямых инвестиций публиковали список из сорока стран, которые могут закупить «Спутник», никакой определенности на этот счет нет. Эти страны, скорее, проявили некоторый интерес к препарату, что не означает последующей сделки.

О возможной массовой закупке российской вакцины сообщал и Израиль, но есть лишь подтвержденная сделка с компанией Pfizer о приобретении 8 миллионов доз ее вакцины. Кроме того, идут переговоры с американской компанией Novavax, а еще раньше была заключена сделка с другой американской компанией Moderna, еще до испытаний ее препарата. Кроме того, Израиль ведет испытания собственной вакцины от коронавируса. Частная клиника "Адаса Эйн-Керем", имеющая филиал в Сколкове и участвовавшая в клинических исследованиях "Спутника", закупила российскую вакцину, но потом ее представитель заявил, что распространять и продавать ее будут в Палестинской автономии и странах Залива.

Около 9 утра 9 декабря в Израиль прибыл самолет с первыми дозами вакцины от компании Pfizer. Его встречали премьер-министр Биньямин Нетанияху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Израильский премьер заявил, что он станет первым израильтянином, который сделает прививку, чтобы стать своим гражданам наглядным примером.