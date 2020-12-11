Акцию протеста в Париже разогнали водометами

Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает РИА Новости.

Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу.

В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Более ста человек задержали. Как сообщал корреспондент РИА Новости, силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов.

Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами. На манифестации 5 декабря задержали 95 человек, 67 полицейских и жандармов получили ранения.