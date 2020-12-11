Экс-премьер-министр Армении заявил, что азербайджанские войска вошли в два села Гадрутского района

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой обратился с вопросом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Никол, о чем еще ты договорился с Азербайджаном? На 2 села Гадрута нападают 500 азербайджанских солдат. Стягивается бронетехника. Говорят: «Мы договорились, что эти села должны отдать нам». Никол, о чем еще ты договорился?» - написал он.