Азербайджанская армия зачищает от террористов села Гадрута

Азербайджанская армия начала операцию по зачистке от боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала после того, как армянская сторона совершила ряд террористических актов на освобожденных территориях в районе Гадрута. Об этом сообщили сегодня армянские источники.

На момент остановки боевых действий после подписания трехстороннего заявления 10 ноября в этих селах все еще находились отряды армянских боевиков. Однако все территории вокруг этих сел оставались под контролем Азербайджанской армии. А все дороги со стороны Гадрута, Джебраила и Лачина в села Кехня Таглар и Чайлаггала проходят через освобожденные территории. Кроме этого, из села Туршсу в Шушинском районе в эти населенные пункты проходит через гористую местность и лесные массивы дорога с большой пропускной способностью.

И, видимо, воспользовавшись представившейся возможностью, армяне собрали в этих селах-анклавах дополнительные силы и, используя эти два села в качестве плацдарма, пытались продолжить теракты и провокации вокруг Гадрута. Отметим, что армянское население этих сел давно покинуло эти населенные пункты.