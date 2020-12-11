Азербайджанская армия зачищает от террористов села Гадрута
Азербайджанская армия начала операцию по зачистке от боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала после того, как армянская сторона совершила ряд террористических актов на освобожденных территориях в районе Гадрута. Об этом сообщили сегодня армянские источники.
На момент остановки боевых действий после подписания трехстороннего заявления 10 ноября в этих селах все еще находились отряды армянских боевиков. Однако все территории вокруг этих сел оставались под контролем Азербайджанской армии. А все дороги со стороны Гадрута, Джебраила и Лачина в села Кехня Таглар и Чайлаггала проходят через освобожденные территории. Кроме этого, из села Туршсу в Шушинском районе в эти населенные пункты проходит через гористую местность и лесные массивы дорога с большой пропускной способностью.
И, видимо, воспользовавшись представившейся возможностью, армяне собрали в этих селах-анклавах дополнительные силы и, используя эти два села в качестве плацдарма, пытались продолжить теракты и провокации вокруг Гадрута. Отметим, что армянское население этих сел давно покинуло эти населенные пункты.
По сообщению армянской стороны, Азербайджанская армия стала продвигаться в направлении этих сел. Армянские военные оставили Кехня Таглар, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава армянской «администрации» села Чайлаггала Александр Аванесян.
«Село Кехня Таглар взято азербайджанцами, а село Чалаггала окружено со всех сторон», - сказал он, добавив, что «российский миротворческий контингент стоит на своих постах и не вмешивается в ситуацию».