Президент Армении требует срочных мер из-за Гадрута

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением вокруг ситуации в Гадруте, призвав парламент Армении экстренно созвать заседание парламента.

Президент Армении подтвердил, что азербайджанская армия начала операцию по зачистке от боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала и установила контроль над селами.

Армен Саркисян добавил, что соответствующие ведомства правительства Армении на данный момент не разъяснили должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной.

"С учётом обстановки, президент республики обращается к Минобороны и МИД, предложив незамедлительно представить обществу сложившуюся в Карабахе ситуацию, а также рассказать о действиях, предпринятых армянской стороной с целью защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения прекращения огня", - говорится в заявлении.

В этой связи президент Армении обратился к Национальному собранию с предложением экстренно созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить причины сложившейся в Гадрутском районе ситуации и пути решения.