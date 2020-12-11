Начались аресты митингующих сторонников Трампа

В Вашингтоне прошли акции протеста в поддержку президента США Дональда Трампа, число задержанных достигло 23. Об этом сообщает ABC 7 News.

Шестеро из задержанных обвиняются в нападении на полицию, десять — просто в нападениях, а четверо в беспорядках. Как минимум восемь человек были госпитализированы, в том числе трое полицейских.

Отмечается, что на митинге сторонников Трампа произошли столкновения с демократами.

Сторонники Трампа протестовали против имевшегося, как они считают, мошенничества на президентских выборах. Они призывали пока еще действующего президента продолжать бороться за то, чтобы остаться в Белом доме.