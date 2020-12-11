В Баку чиновник скончался от коронавируса

Замдиректора Центра занятости №1 города Баку Фарадж Гасымзаде скончался от коронавируса. Как передает Report, Ф.Гасымзаде и его супруга заразились недавно и проходили лечение в больнице.

Сообщается, что супруга покойного находится в критическом состоянии. Сын Фараджа Гасымзаде в настоящее время находится на военной службе на фронте.

Ф.Гасымзаде долгое время возглавлял Центр занятости Сабаильского района, недавно он был назначен заместителем директора Центра занятости №1 города Баку.