Минобороны показало еще одно освобожденное село в Кельбаджаре видео
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Зейлик Кельбаджарского района.
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Зейлик Кельбаджарского района.
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