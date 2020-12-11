Эрдоган: "Попытки наказать Турцию ни к чему не приведут"

Увязывать будущее тесных связей Турции и Европейского союза (ЕС) с амбициями пары государств - в корне ошибочный подход. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия кольцевой дороги Маниса - Акхисар в режиме видеоконференции, передает "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров.

«Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Вне зависимости от позиции ЕС Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе», - сказал президент.

Далее Эрдоган привлек внимание к достижениям Турции последних 18 лет, что во многом связано с успешными реформами в области прав человека и экономики, совершенствованием законодательной базы.

Предпринимаются все шаги по формированию максимально благоприятной среды для бизнеса и инвестиций, сказал президент.

Президент Турции подчеркнул недопустимость ущемления интересов иностранных инвесторов, работающих в стране. «Преподносить негативное отношение к инвесторам в качестве защиты страны и народа недопустимо», - сказал Эрдоган.