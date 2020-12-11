Судя по видео, армянский солдат получил ранение в живот. Азербайджанский офицер немедленно оказал первую помощь раненому и перевязал его рану.

В ходе операции против армянских боевиков вокруг села Кехне Таглар в Гадрутском районе попал в плен раненый армянский солдат. Видео инцидента в утренние часы появилось в социальных сетях.

«Не бойся. Мы тебе поможем. Ты не умрешь», - успокаивает один из азербайджанских военнослужащих армянского солдата.

Сообщается, что во время пленения армянский солдат пытался бросить гаранту в сторону азербайджанских военнослужащих. В настоящее время раненый отправлен в госпиталь.

Ранее haqqin.az писал, что азербайджанская армия начала операцию по зачистке от боевиков сел Кехне Таглар и Чайлаггала после того, как армянская сторона совершила ряд террористических актов на освобожденных территориях в районе Гадрута.