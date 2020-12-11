В результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе стал шехидом военнослужащий-сверхсрочник 20-летний Авез Маис оглу Аббасов. Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, Авез Аббасов сегодня был похоронен в родном селе Шорсулу Сальянского района.

В погребении шехида приняли участие представители общественности, ИВ Сальянского района, Министерства обороны, общественных организаций и др.

Сообщается, что Авез Аббасов получил ранение в боях за освобождение города Физули. Он был госпитализирован в Билясуварскую районную больницу, однако после выздоровления снова вернулся на службу.