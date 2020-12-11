Число заболевших коронавирусом в Армении приближается к 150 тысячам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 148 325, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 декабря, таких случаев было 147 312. Таким образом, за сутки выявлено 1013 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 486 человек (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 617 (плюс 2 за минувшие сутки).