Дом экс-чемпиона мира по футболу ограбили во время его похорон
Дом бывшего футболиста сборной Италии, чемпиона мира Паоло Росси обворовали во время церемонии его похорон, сообщает итальянское издание Football Italia.
Вдова игрока, вернувшись с траурного мероприятия 12 декабря, обнаружила пропажу личных вещей супруга, в том числе дорогих часов.
Полиция проводит расследование кражи. Паоло Росси скончался от рака легких вечером 9 декабря.
В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов.
Футболист выступал в составе итальянских "Ювентуса" и "Милана".