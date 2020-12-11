Юлия Медведева, Москва 12:31

По многим армянским телеграм-каналам, которые выступают в оппозиции к действующей в Армении власти, звучат призывы к «партизанской войне в Карабахе». Публикуются и подробные инструкции «партизанских» действий, и необходимое для этого снаряжение. Очередной изыск сумрачного армянского военного гения – развертывание партизанской войны в Карабахе – лишнее доказательство неадекватности тех, кто к этому призывает.

Отсылки к опыту фидаев («фидаи» (Ֆիդայի) происходит от арабского слова fedayeen: فدائيون fidā'īyūn, что буквально означает «те, кто идет на жертву») – полное невежество, поскольку при внешней схожести целей – сорвать деятельность государственных органов – тогдашние условия и нынешние отличаются как небо и земля. Успешность действий тогдашних фидаев была обусловлена двумя факторами: отсутствием антипартизанской выучки противостоящих им воинских частей и наличием социальной базы для повстанцев. Проще говоря – местное население их кормило и укрывало. С момента последней успешной операции фидаев - Зейтунского восстания 1862 года – прошло полтора столетия, и тактика борьбы с партизанами шагнула на невиданные высоты. Специально подготовленные подразделения, натасканные именно на такую форму ведения боевых действий, дроны и масса электроники, лишающию партизан их главного преимущества – скрытности. Ну а главное – отсутствие в освобожденных от оккупации районах Карабаха лояльного к партизанам населения. Что получается в сухом остатке? Люди, откликнувшиеся на призывы некомпетентных идиотов и подлецов к партизанской войне, станут просто пушечным мясом. Простой Ашот, у которого в голове каша из патриотизма и реваншизма, купив за свой счет снаряжение – а это обычное отношение к добровольцам в Армении, экипироваться они должны за свой счет – проживет на территории Карабаха не более пары суток.

Никакое массовое партизанское движение там невозможно. А для армянских реваншистов это означает только одно – ставка на создание диверсионных групп, которые, приходя с территории Армении, будут нести смерть и террор мирным жителям. Фактически речь идет о том, что в Ереване призывают к организации массового террора в Нагорном Карабахе, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Никто из армянских реваншистов не удосужился вдуматься в слова Ильхама Алиева: «Мне кажется, что Армении не следует пытаться начинать заново. Два дня назад во время военного парада, посвященного нашей славной Победе, я сказал, что если армянский фашизм опять поднимет голову, то мы сокрушим его голову железным кулаком. Поэтому они должны быть очень осторожны, не должны планировать никаких военных действий. На этот раз мы их полностью разгромим. Это ни для кого не секрет. Но надеюсь, что этого не произойдет. Одним словом, миротворческая миссия в силе». А между тем в заявлении азербайджанского президента, которого после Отечественной войны заслуженно можно называть великолепным стратегом, разбирающимся не только в вопросах мира, но и войны, изложена вся концепция ответных действий Баку на случай очередной суицидальной попытки армянских реваншистов, призывающих к развязыванию террора. Их цели совершенно очевидны - ожесточить азербайджанских военных и спровоцировать их на антитеррористические операции, которые потом можно выдать за нападения на мирных жителей. После чего будет развязана оплаченная очередной порцией армянской и азербайджанской крови пропагандистская кампания с обвинениями: - российских миротворцев – в неспособности сохранить мир; - азербайджанской стороны – в геноциде и стремлении изжить армян из Нагорного Карабаха; - армянских властей – в нежелании защитить армян; - всех трех сторон – в неспособности выполнить достигнутые договоренности.

И, разумеется, с призывами к Западу поддержать «национально-освободительную борьбу армянского народа против зверств Баку и Анкары». Желательно – деньгами и оружием, с обязательным введением «сокрушительных» санкций против Азербайджана и Турции. А еще лучше – чтобы страны Европы и США имели основание потребовать пересмотра мирного соглашения на армянских условиях или вообще ввести в Карабах международный миротворческий контингент. Причем описанное выше – отнюдь не плод фантазии автора или его предположения. Федеральная служба безопасности России располагает достоверными данными об активизации контактов армянских националистов и реваншистов с западными спецслужбами, о чем директор ФСБ Александр Бортников совсем недавно докладывал Владимиру Путину.