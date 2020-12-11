В армянских СМИ со ссылкой на официальные круги Армении прошла информация о том, что эти вооруженные отряды заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с данной территории.

После объявления режима прекращения огня в соответствии с подписанным 10 ноября заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некоторые армянские вооруженные формирования. Об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Минобороны Азербайджана .

Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода армянских вооруженных отрядов. Военнослужащие миротворческих сил России в тяжелых погодных условиях прибыли на эту территорию и при помощи громкоговорителей обратились к армянским вооруженным отрядам в лесистой местности о принятии необходимых мер для их эвакуации. В целом военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военных, которых представляют как «заблудившиеся» и «пропавшие без вести».

Однако эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, а напротив, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористические и диверсионные действия против гражданских лиц и азербайджанских военнослужащих.

Так, в результате внезапной атаки на азербайджанских военнослужащих, несущих службу в освобожденном селе Сур Ходжавендского района Азербайджана 26 ноября были убиты трое азербайджанских военнослужащих, еще двое получили ранения. А 8 декабря во время установки телекоммуникационного оборудования вблизи поселка Гадрут погиб один азербайджанский военнослужащий и тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

Учитывая произошедшее, Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию на этой территории. Необоснованные претензии некоторых руководителей в Армении и армянских СМИ к азербайджанской стороне и российским миротворцам недопустимы.

Армения должна обеспечить выполнение пунктов трехстороннего заявления, оказать поддержку сохранению режима прекращения огня и обеспечению мира, избегать совершения провокаций при помощи остатков вооруженных сил и целенаправленного нагнетания ситуации, использования этого для внутриполитических целей.

Азербайджан остается верным пунктам трехстороннего заявления и в условиях тесной координации и сотрудничества продолжает прилагать усилия для обеспечения мира в регионе.