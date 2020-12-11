В Баку от коронавируса скончалась директор клиники
Директор клиники Ömür, врач-гинеколог Гюльнара Сардаргызы скончалась от коронавируса. Об этом пишет Qafqazinfo.
Директор клиники Ömür, врач-гинеколог Гюльнара Сардаргызы скончалась от коронавируса. Об этом пишет Qafqazinfo.
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