В Баку завтра до 12 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами морось, ветер умеренный юго-восточный, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-9, днем - 10-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, составив 768 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых западных районах ожидаются дождь и снег. Местами будет туман, ветер умеренный восточный.

Ночью - 0-4, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.