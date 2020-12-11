Протесты в Беларуси: идут задержания

В Минске начались задержания на акциях протеста. Об этом пишет «Интерфакс».

Двух мужчин задержали на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.

Акции протеста проходят в разных районах города, люди собираются в небольшие колонны. В микрорайоне Брилевичи правоохранители окружают колонну местных жителей. Во дворах Минска присутствуют силовики.

Разрозненные группы людей собираются во дворах жилого комплекса «Маяк Минска», у Национальной библиотеки. Здесь также дежурят силовики. Информации о задержаниях в этом районе пока не поступало.