Группу азербайджанцев депортировали из Дании и Германии

Азербайджанская семья, проживающая в Копенгагене, Дания, была депортирована за серьезные нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает Report.

Согласно информации, гражданин Украины, выходец из Амасийского района Армении, азербайджанец по национальности Аташ Гасымов был депортирован из страны вместе с супругой и двумя детьми.

Из немецких городов Кёльн и Ганновер были депортированы семеро азербайджанцев, в том числе граждане Азербайджана, России и Грузии. Они проживали в стране нелегально и уклонялись от миграционных служб.