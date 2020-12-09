В Азербайджане за последние сутки выявлен 4 451 новый случай инфицирования COVID-19, вылечились 4 283, скончались 39 человек, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 175 874 случая заражения коронавирусом, из них 111 918 человек вылечились, 1 922 - скончались, число активных больных – 62 034.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 15 059, а в целом - 1 953 303 теста.