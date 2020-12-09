Протестующие перекрыли дорогу к аэропорту Еревана

Граждане перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту «Звартноц»: они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Новости Армения».

«Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет, чтобы пришел новый человек, который сможет проводить переговоры, чтобы было возможно что-то изменить. Эти 2,5 года все было ложью и фальшью, обманщик Никол должен уйти», - сказал один из участников акции.

Напомним, что в последние дни прошло множество мирных акций неповиновения с требованием отставки Никола Пашиняна. Из 7 областей Армении к требованию об отставке Пашиняна присоединились 31 община и более 205 сел.