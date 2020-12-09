В результате взрыва возле полицейского участка в Пакистане пострадали как минимум 25 человек. Об этом сообщает телеканал Samaa со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент был зафиксирован в городе Равалпинди. Среди пострадавших есть и ребенок. Состояние троих пострадавших, в том числе и ребенка, расценивается как тяжелое.

По предварительной версии полиции, террорист использовал гранату. Территория оцеплена представителями сил правопорядка, ведется расследование.