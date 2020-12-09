Кубок мира: еще одна победа Азербайджана над Арменией – 9:0

В Белграде набирает обороты индивидуальный Кубок мира по борьбе.

Накануне азербайджанский борец греко-римского стиля Исламбек Дадов пробился в финал, где сегодня вечером встретится с россиянином Назиром Абдуллаевым.

Вчера Дадов на пути к финалу одолел соперников из Италии, Перу, Армении и Украины.

Чемпион мира-2018 Эльдениз Азизли (55 кг), который уступил вчера в четвертьфинале, сегодня в утешительной схватке разгромил армянина Рудика Мкртчяна – 9:0. Сегодня Эльдениз поборется за бронзу в поединке с Балбаем Дордоковым из Кыргызстана.

Сегодня еще трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вступили в борьбу. Талех Мамедов (63 кг) победил в 1/8 финала соперника из Украины, но в четвертьфинале уступил россиянину.

Нихат Мамедли (60 кг) проиграл в 1/8 финала молдованину. Успешнее других выступает Бека Канделаки (130 кг). Он победил соперников из Румынии и Германии и в полуфинале встретится с Османом Йылдырымом из Турции.