ВОЗ: Идет война между человечеством и миром вирусов

Ситуация с распространением COVID-19 - это война между человечеством и миром вирусов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Это война между человечеством и миром вирусов", - сказала Вуйнович, говоря о ситуации с COVID-19, в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 70 млн, число летальных исходов достигло почти 1,6 млн.